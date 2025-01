Nuovo danneggiamento a monumento capitano De Grazia

Nuovo danneggiamento, sul lungomare di Vibo Valentia Marina, del monumento in memoria del capitano Natale De Grazia, ufficiale della Guardia costiera, medaglia d'oro al merito di Marina e vittima del dovere, morto in circostanze ancora da chiarire mentre indagava, per conto della procura di Reggio Calabria, su un traffico di rifiuti radioattivi a bordo di navi mercantili nel Mediterraneo.

Installato la scorsa estate nel corso di una cerimonia, il monumento dedicato al capitano aveva resistito solo due mesi alle attenzioni dei vandali che il 21 ottobre scorso, l'avevano preso di mira, danneggiandolo in alcune parti. Era stato riparato ma solo per essere nuovamente danneggiato la scorsa notte tra lo sdegno della popolazione sia per l'atto in sé, che per la figura alla quale è dedicato.

Natale De Grazia è stato l'uomo di punta della squadra di investigatori che stava portando avanti l'inchiesta sui traffici di scorie radioattive, sia sulla terraferma e via mare, riuscendo a mettere insieme le tessere di un grande mosaico di affondamenti e spostamenti sospetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA