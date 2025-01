Fratellini ricoverati, 'lesioni contusive, vivacità non c'entra'

"Il bambino più grande, di 3 anni e mezzo, è stabile, è più tranquillo. Adesso si stanno facendo le cure necessarie per il piccolo di 2 anni, arrivato ieri. Si sta valutando la frattura scomposta che ha al braccio, capire se fare un gessato oppure un intervento chirurgico. Gli ortopedici stanno valutando la problematica e i bambini sono sotto controllo". A dirlo è il dottor Gianfranco Scarpelli, direttore del Dipartimento Materno infantile e dell'Uoc Neonatologia e Tin dell'Azienda ospedaliera di Cosenza, in merito ai due fratellini di 4 e 2 anni attualmente ricoverati nel reparto di chirurgia pediatrica a causa di presunti segni di percosse con fratture e lesioni.

"Il bimbo più piccolo - ha aggiunto Scarpelli - ha contusioni varie al viso, al torace, alla testa. Tutte lesioni contusive.

Per quanto la madre li abbia definiti vivaci penso che questi segni non siano compatibili con la vivacità. La mamma comunque è stata allontanata e con i bambini c'è l'assistente sociale del Comune di Paola che li segue. Fino a quando sono ricoverati qui, sono a nostro carico. Il padre non si è mai palesato, né altri parenti".



