In casa nascondeva oltre 2chili tra marijuana e cocaina, arresto

Nascondeva in casa oltre due chili di droga tra marijuana e cocaina: un cittadino di nazionalità algerina, di 32 anni, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Reggio Calabria con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, coadiuvati da un'unità cinofila, hanno sorpreso l'uomo all'interno dell'immobile dove custodiva la droga divisa in diverse buste, anche sottovuoto, sistemate in vari punti dello stabile. Trovato anche materiale da confezionamento, bilancini, macchina per il sottovuoto e carta stagnola.

Gli spostamenti del trentaduenne, i cui comportamenti avevano destato sospetti, sono stati seguiti con sempre maggiore attenzione fino quando nell'ambito dei servizi mirati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti gli agenti non hanno deciso di intervenire bloccando l'uomo all'interno dell'immobile. A seguito di una perquisizione, effettuata anche con l'ausilio di un cane antidroga, sono stati trovati 1.2 chilogrammi di marijuana e un chilogrammo di cocaina, in parte nascosto in un armadio dentro l'abitazione abitata dall'algerino ed in parte dentro ad un bidone di plastica interrato nel giardino prospiciente alla casa.



