Comune Cosenza approva documento a tutela identità alias

Il Consiglio comunale di Cosenza ha approvato a maggioranza, con il voto contrario di due di Fratelli d'Italia e un'astensione, un documento a tutela dell'identità alias per le persone transgender e non binarie.

Attraverso questo atto, come ha messo in evidenza la presidente della Commissione Istruzione, legalità e attività istituzionali Chiara Penna che ha illustrato il punto, il consiglio comunale cosentino impegna il sindaco e la giunta ad istituire un registro di genere per l'impiego che consenta alle soggettività trans e non binarie, a qualunque titolo impiegate nell'Amministrazione comunale, l'adozione del genere e del nome elettivo in integrale, globale ed automatica sostituzione del genere e/o nome anagrafico in ogni atto, documento, dichiarazione, certificazione, strumento di servizio ad uso interno della Pubblica Amministrazione e ad uso esterno.

Il documento licenziato dal consiglio comunale di Cosenza impegna, inoltre, sindaco e giunta comunale ad istituire un registro di genere per i servizi per fare in modo che tutte le persone trans e non binarie che fruiscono di servizi e prestazioni erogati al Comune, adottino il genere e il nome elettivo in integrale, globale ed automatica sostituzione del genere e/o nome anagrafico per il rilascio di documenti, dichiarazioni, certificazioni. Un terzo impegno è quello di istituire, ove possibile, servizi e locali igienici senza indicazione tipica di genere.



