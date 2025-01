Commissione d'accesso antimafia nel Comune di Altomonte

Il prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha nominato una Commissione d'accesso nel Comune di Altomonte per accertare eventuali condizionamenti da parte della criminalità organizzata sull'attività dell'ente. A renderlo noto, con un comunicato, é stato il sindaco del centro del Cosentino, Gianpietro Coppola.

"Stupore e sorpresa - ha commentato Coppola - per una decisione che rappresenta un fulmine a ciel sereno. Ma anche rispetto e fiducia per il lavoro della Commissione d' indagine nominata dal Prefetto".

Lo stesso sindaco Coppola ha espresso "piena fiducia nell'operato della Commissione", dicendosi "sereno per il lavoro svolto in questi anni dall'Amministrazione comunale".

"Ho voluto dare per primo la notizia dell'accesso antimafia - ha aggiunto il primo cittadino di Altomonte - per fugare dubbi e non fare circolare informazioni inesatte. D'altronde - ha rilevato Coppola - qualora dovessero essere acclarati fatti non conformi, ognuno ne risponderà pienamente in maniera inequivocabile e personale davanti alle autorità competenti e davanti alla comunità altomontese ed alla Calabria intera. Ad Altomonte i controlli di ogni genere non si temono. Anzi, giungono benvenuti e troveranno la massima collaborazione in ogni componente politica o gestionale e tecnica dell'ente Comune".



