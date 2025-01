A Cosenza inaugurata prima 'Culla per la vita' in Calabria

E' stata inaugurata a Cosenza la 'culla per la vita', rivolta alle mamme in difficoltà. Si trova all'interno dell'ospedale dell'Annunziata, è la prima in Calabria ed è concepita per consentire di affidare il neonato alle cure del personale sanitario, nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza del bambino.

"Si tratta di una novità che testimonia - ha affermato il direttore generale Vitaliano De Salazar - l'attenzione della sanità pubblica verso le aree del disagio e verso l'adozione di percorsi risolutivi rispetto alle esigenze anche di carattere sociale. Tutto il personale ha sostenuto con entusiasmo questa iniziativa".

L'accesso ai locali della Culla per la Vita non è inquadrato da alcun dispositivo di videosorveglianza e avviene nella massima sicurezza. "Basta premere un pulsante per entrare.

Solo chiudendosi la porta alle spalle - ha spiegato Gianfranco Scarpelli, direttore del dipartimento materno-infantile - è possibile, attraverso un secondo pulsante, azionare il dispositivo di apertura della serrandina che protegge la termoculla, perennemente riscaldata. Un gruppo elettrogeno dedicato garantisce la continuità di funzionamento di tutti i dispositivi. Dopo il deposito del neonato o della neonata - ha detto ancora Scarpelli - scatta un'allerta alla terapia intensiva neonatale, al centralino dell'ospedale ed alla sala operativa del servizio di vigilanza. Immediatamente un medico e un infermiere raggiungono i locali e, attraverso una seconda termoculla da trasporto, nel giro di pochi minuti conducono il piccolo in reparto. Ricordo a tutti che comunque è possibile partorire in sicurezza in ospedale chiedendo poi di non essere nominata, una procedura che tutela sia l'anonimato della mamma garantendole comunque sicurezza, che il benessere del nascituro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA