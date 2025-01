Salini, 'entro febbraio progetto definitivo ponte sullo Stretto'

"Il ponte si può fare. Manca il progetto esecutivo" ed il progetto definitivo arriverà entro febbraio. Lo ha detto l'ad di Webuild Pietro Salini intervistato a Restart su Rai 2.

"Le competenze tecniche ci sono", ha detto, e "le persone sono pronte", "è una scelta essenzialmente politica" Salini ha poi affermato che: "Tutti i ponti si fanno in un'area sismica (vedi Giappone)"e che la faglia attiva "non c'è". "Il progetto definitivo non è stato fatto adesso. Adesso sono state fatte delle revisioni", ha poi spiegato.



