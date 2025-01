Russo lascia la guida della Cisl Calabria, gli subentrerà Lavìa

Tonino Russo lascia, per raggiunti limiti d'età, la guida della Cisl Calabria. Come segretario generale gli subentrerà Giuseppe Lavìa, 46 anni, originario di Corigliano-Rossano, attuale segretario della Cisl cosentina, incarico che ricopre dal 2018.

Il cambio avrà luogo in occasione della riunione del Consiglio generale della Cisl Calabria convocata per il 31 gennaio a Gizzeria. Alla riunione del 31 é prevista la presenza del segretario generale nazionale della Cisl, Luigi Sbarra, e della segretaria generale aggiunta Daniela Fumarola, destinata, tra l'altro, a subentrare a breve allo stesso Sbarra.

In occasione della riunione del 31, inoltre, è prevista la votazione, oltre che per l'elezione del nuovo segretario generale, per il rinnovo della segreteria regionale della Cisl.

"Dopo due mandati alla guida dell'organizzazione in Calabria - riferisce un comunicato - il segretario in carica Russo rassegnerà le dimissioni in prossimità del compimento dei 65 anni, limite statutario in Cisl per ricoprire incarichi dirigenziali".



