In cucina per i migranti,iniziativa solidarietà a San Ferdinando

Iniziativa di solidarietà nella tendopoli di San Ferdinando che ospita gli immigrati di origine africana impegnati nei campi della Piana di Gioia Tauro. Le ragazze del Servizio civile in forza per un anno al Comune del reggino, in collaborazione con la Caritas Diocesana, hanno provveduto alla distribuzione di duecentocinque pasti ai residenti ospitati nell'insediamento.

I pasti sono stati preparati nella mensa Caritas della Colonia delle Suore della Carità di San Ferdinando, insieme con le colleghe che prestano l'anno di volontariato nella Caritas della Diocesi di Oppido-Palmi. "L'iniziativa nasce dalla volontà - è detto in una nota del Comune di San Ferdinando - di offrire un supporto concreto alle persone che vivono in condizioni di forte precarietà, come comprovato dalle iniziative già in atto a favore delle persone anziane e più in generale verso chi si trova in uno stato di bisogno, garantendo loro assistenza e un momento di conforto. Le volontarie, impegnate con dedizione e spirito di servizio, si sono occupate in questo caso della preparazione e della consegna del cibo, operando in stretta sinergia con la Caritas e le Suore della Carità, che mettono a disposizione risorse e strutture per il buon svolgimento dell'attività".

"L'accoglienza e la solidarietà - affermano le volontarie del Servizio civile - sono valori fondamentali che ci guidano in questo impegno quotidiano. Il nostro obiettivo è non solo fornire un pasto, ma anche essere un punto di riferimento per chi si trova in difficoltà, che siano gli anziani vulnerabili o i migranti a rischio sfruttamento. Le povertà di vario genere affliggono ancora la nostra società e tendere una mano è un dovere che ciascuno di noi dovrebbe seguire senza discriminazioni e tenendo a mente la centralità della persona umana".

Il sindaco, Luca Gaetano, ha manifestato gratitudine esprimendo "sincero apprezzamento per questa ennesima testimonianza di attenzione alle fragilità sociali. E' doveroso sottolineare che, pur nelle precarietà dei mezzi, molti volontari garantiscono una presenza costante a sostegno del prossimo realizzando un'esperienza che arricchisce, che insegna l'empatia e che ci ricorda quanto sia potente il semplice atto di esserci per gli altri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA