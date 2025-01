Gate-away,aumentano stranieri in cerca di abitazioni in Calabria

Sempre più acquirenti stranieri cercano casa in Calabria. Lo rivela il eport annuale elaborato dal portale immobiliari Gate-away.com, portale immobiliare si settore, secondo cui la regione continua a registrare numeri in crescita sul fronte delle richieste che nel periodo salgono del +10,31%.

In testa tra le nazionalità maggiormente interessate all'acquisto di casa in Calabria ci sono gli Stati Uniti con il 33,54% delle richieste totali. Seguono la Germania al secondo posto, con il 10,58% e il Regno Unito al terzo con il 10,03%.

Tra le prime dieci nazionalità più attive troviamo anche il Canada, che raggiunge il quarto posto con l'8,23%, seguita da Svezia (3,55%) e Francia con il 3,48%. Particolarmente interessanti sono i dati su base annuale delle richieste provenienti da paesi come Australia che registra una crescita pari al +72,85% e dall'Olanda che sale del +42,86%.

Tra le province, il maggior numero di preferenze va a Cosenza che mantiene saldamente il primo posto della classifica con il 68,16% delle richieste sul totale e una crescita annua del +21,65%. Al secondo posto si colloca Vibo Valentia con il 18,81%, che precede ampiamente Catanzaro (9,88%), Reggio (1,84%) e Crotone (1,31%). Proprio la provincia pitagorica, per il secondo anno consecutivo, però, registra la performance annuale più elevata con una crescita del +30,43%.

Al top delle preferenze tra i comuni si consolida al primo posto Scalea con il 19,88% sul totale, mentre salgono le quotazioni di Tropea, al secondo posto con il 9,77%. Ci sono poi Corigliano-Rossano (6,92%), Santa Maria del Cedro (4,64%) e Soverato (4,31%).Le tipologie di abitazioni più ricercate sono quelle dell'appartamento con il 50,69%, villa (12,9%) e casa indipendente con il 10,07%. del totale.

"I numeri del 2024 sul fronte delle richieste - afferma Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com - confermano l'interesse dei cittadini da tutto il mondo per l'Italia ed in particolare per la Calabria grazie al suo patrimonio culturale e naturalistico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA