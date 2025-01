'Ndrangheta, sequestro beni per 2 milioni a sorvegliato speciale

Beni mobili e immobili per un valore di quasi due milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri del Comando provinciale di Teramo ad un sorvegliato speciale di origini calabresi, con obbligo di soggiorno nella città abruzzese. I militari hanno dato esecuzione a tre provvedimenti emessi dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, diretta dal procuratore facente funzioni Giuseppe Lombardo.

In particolare, le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di accertare la pericolosità sociale del destinatario dei provvedimenti emersa in diverse condanne ed operazioni di polizia che ne avevano evidenziato la contiguità e l'operatività all'interno di importanti articolazioni territoriali della criminalità, attive nel territorio calabrese e con collegamenti con ambiti territoriali di altre regioni. Dagli atti di indagine è emerso che il soggetto si è più volte sottratto volontariamente all'esecuzione delle pene e delle misure di prevenzione personali, circostanze che avvalorano collegamenti con la criminalità organizzata, funzionali a garantirgli il mantenimento della condizione di irreperibilità.

Dagli accertamenti economico-patrimoniali è emersa la sperequazione tra i redditi lecitamente acquisiti e gli esborsi effettuati. Il primo provvedimento di sequestro d'urgenza ha riguardato una villa, che era stata posta in vendita sul mercato immobiliare, di 600 metri quadri con annessi due ettari di terreno coltivati a uliveto e, successivamente, con gli altri due provvedimenti sono stati apposti i sigilli a un'attività d'impresa artigiana; due auto; tre moto, di cui due d'epoca;una bici elettrica;due bici da corsa; gioielli vari, tra cui un anello ed un orologio marca "Bulgari", un anello "Cartier", un Rolex GMT del valore di oltre 80 mila euro ed un prezioso anello "Trilogy".



