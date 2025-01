In fiamme discarica abusiva vicina a campo rom a Catanzaro

Un incendio è scoppiato nella notte, per cause in corso di accertamento, nella zona di via Lucrezia della Valle a Catanzaro all'interno di un'area trasformata in discarica abusiva nelle vicinanze di un campo rom. Il rogo interessa un'area di circa 3 mila metri quadri interamente ricoperta di rifiuti di vario genere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale, del distaccamento di Lamezia Terme e del distaccamento volontario di Taverna che stanno operando da diverse ore per avere ragione delle fiamme. In tutto le unità al lavoro sono 25 con 8 automezzi. Disagi per il fumo acre che si è sprigionato dal rogo.

Dalla notte è presente anche un mezzo di movimento terra (Terna) per lo smassamento delle cataste di rifiuti per permettere l'estinzione delle fiamme. Sul posto anche Polizia di Stato e Guardia di Finanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA