Fiorita, episodio criminale incendio in discarica abusiva

(v. "In fiamme discarica abusiva vicina..." delle 09:24) "L'incendio della discarica abusiva in via Lucrezia della Valle è un episodio criminale che implica più responsabilità e più ipotesi di reato, rispetto ai quali l'Amministrazione comunale non resterà passiva. Non appena entreremo in possesso delle relazioni conclusive dei Vigili del Fuoco, che ringrazio a nome di tutta la città per la rapidità e l'efficacia dell'intervento, consegneremo alla Procura della Repubblica un esposto-denuncia perché vengano accertate tutte le responsabilità, sia da parte della proprietà del terreno privato dove erano ammassati i rifiuti, sia delle persone che irresponsabilmente hanno prima conferito illegalmente e poi dato alle fiamme un numero impressionante di elettrodomestici, pneumatici, materiali edili". Lo afferma, in una nota, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

"Siamo in presenza - aggiunge - di un grave reato ambientale ed occorre assolutamente dare un forte segnale di legalità. In attesa di consegnare un dossier alla Procura della Repubblica, procederemo, sulla base delle relazioni della Polizia locale, al sequestro cautelativo dell'area. Notificheremo al proprietario dell'area un'ordinanza di rimozione dei rifiuti e in caso di inadempienza procederemo in danno, rispettando le indicazioni che ci sono state date dall'Arpacal. Sono certo che la Polizia di Stato, prontamente intervenuta, riuscirà ad individuare i responsabili del rogo e fin d'ora il Comune si costituirà parte civile in un eventuale processo. Non c'è posto nella nostra città per chi commette reati del genere nel più totale disprezzo delle regole del vivere civile.

Per troppo tempo si è tollerata la presenza di discariche abusive sul territorio, un'attività che in alcuni casi appare parallela ad altre attività illegali. Noi non chiudiamo gli occhi e non ci voltiamo dall'altra parte".



