Scontro tra due auto su statale 106, morto cinquantenne

Un uomo di 50 anni, Francesco Elia, residente a Botricello, è morto ed un'altra persona é rimasta gravemente ferita in un incidente stradale accaduto lungo la statale 106, in località "Steccato" di Cutro.

Elia era alla guida di una Fiat Panda che, per cause in corso d'accertamento, si é scontrata frontalmente con una Lancia Y condotta da un trentaduenne di Catanzaro che é la persona ferita e che é stato ricoverato con prognosi riservata nell'ospedale di Catanzaro.

I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri e dalla polizia stradale, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA