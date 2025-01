Epifanio, 'territorio soggiogato da presenza criminalità forte'

"Quella di oggi non è una cerimonia vuota e inutile, non è una passerella, non è un rito trito e ritrito: è un appuntamento importante perché è il momento in cui il mondo della giustizia esce dall'autoreferenzialità per dare conto alla società di come la giurisdizione sia stata esercitata, facendo il punto della situazione. E' un momento di dibattito pubblico e di pacato confronto". Con queste parole ha aperto la cerimonia dell'anno giudiziario il presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, Concettina Epifanio.

Secondo la presidente tutto quello che accomuna gli uffici giudiziari del distretto di Corte d'Appello di Catanzaro "è l'inadeguatezza e l'insufficienza delle relative piante organiche del personale amministrativo e magistraturale, attesa la pressante domanda di giustizia che proviene dal territorio.

Un territorio, come tristemente noto, letteralmente soggiogato dalla presenza di una criminalità organizzata forte e potente che opera, soprattutto, in forma organizzata, coinvolgendo spesso e pesantemente anche la popolazione minorile, data la struttura su base familiare di quella che oggi viene riconosciuta unanimemente come la più temibile e potente organizzazione criminale al mondo, la 'ndrangheta".

Anche da parte di Epifanio è arrivata una considerazione in merito alla lentezza dei processi: "Ogni governo ha le sue ricette - ha sostenuto la presidente Epifanio - in materia di giustizia, ogni governo ritiene di dover intervenire, ma in questi miei 41 anni di magistratura il problema dei problemi permane, e si chiama lentezza dei processi, anche se su questo versante sono stati fatti in verità notevoli passi in avanti".





