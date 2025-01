Trentatreenne condannato per rapina arrestato a Crotone

Un trentatreenne, condannato a due anni di reclusione per rapina, è stato arrestato a Crotone dagli agenti della Squadra mobile della città calabrese in collaborazione con i colleghi del commissariato di Gela. L'uomo deve scontare la condanna diventata definitiva oltre che per il reato di rapina anche per sostituzione di persona e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Lodi nel 2019.

In particolare i poliziotti, dopo le ricerche condotte in sinergia con i colleghi siciliani hanno individuato il trentatreenne mentre si trovava nei pressi del centro cittadino assieme ad altri soggetti. Alla luce delle attività effettuate, si è proceduto all'arresto dell'uomo che è stato condotto nel carcere di Crotone. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi volti ad individuare il motivo della sua presenza nel territorio crotonese.



