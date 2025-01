Stefania Craxi, Mani pulite é stato l'atto fondativo del Pd

(v. 'Stefania Craxi, la vicenda di mio padre...' delle 19.37 "C'é una parte della politica italiana che non sa e non vuole fare i conti con la storia di Bettino Craxi. Quella parte è la sinistra. E non lo può fare perché 'Mani pulite' è stato l'atto fondativo del Pd". Così Stefania Craxi intervenendo a Reggio Calabria alla presentazione del suo libro "All'ombra della storia", dedicato alla vicenda giudiziaria e politica del padre.

"Non sono io - ha aggiunto Stefania Craxi - a dover sciogliere questa contraddizione gigantesca. È il Paese che deve scioglierla. E penso che una parte del Paese l'abbia fatto. C'è, invece, un'altra parte che non può, non sa e non vuole fare i conti con la storia di Craxi. Ed é la cosiddetta sinistra. di questo Paese. Lo dimostra il fatto che in occasione del venticinquesimo anniversario della morte di mio padre non c'è stato alcun rappresentante del Pd che ha fatto un commento. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che viene da un'altra storia, è venuto ad Hammamet. Così come Antonio Tajani, segretario di Forza Italia. Sono 25 anni che nessun esponente politico e istituzionale di spicco della sinistra ha messo i piedi nella sabbia di Hammamet. E questo è un fatto, non un giudizio".



