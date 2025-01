A studenti istituto Soverato premio 'Senato ambiente'

Gli studenti dell'Iss Guarasci - Calabretta di Soverato sono stati premiati dal presidente del Senato Ignazio La Russa, nell'ambito del concorso "Senato Ambiente A.S. 2023/2024".

Gli alunni delle classi 5E del liceo e della 4 Camf hanno raggiunto uno straordinario risultato con il loro progetto, dal titolo "Sos salviamo (gli) organismi spiaggiati nel Parco marino regionale 'Baia di Soverato' (Come pesci fuor d'acqua in un mondo alla deriva)" che descrivendo la Rete regionale spiaggiamento della Regione Calabria, una delle reti più operative d'Italia dal 2011, hanno testimoniato l'impegno professionale e continuo per la tutela della biodiversità marina calabrese da parte dei Servizi veterinari Area C delle Asp e degli Izsm, delle Capitanerie di porto, del Cert e del Credima, afferenti alla Rete nazionale spiaggiamenti e del centro di recupero degli animali marini di Montepaone, sede operativa regionale della Rete Spiaggiamenti, nonché organismo che ha curato gli aspetti scientifici del progetto.

I ragazzi hanno presentato il lavoro come veri e propri piccoli senatori. Li accompagnavano le professoresse Vacca e Zengaro, il dirigente scolastico Vincenzo Gallelli, il sindaco di Soverato Daniele Vacca e il vicesindaco Emanuele Amoruso, il direttore scientifico del Centro recupero di Montepaone la biologa Stefania Giglio. Presenti in aula anche diversi senatori.

"Una vittoria - è scritto in una nota - che riempie di orgoglio e conferma il fervido interesse da parte dei ragazzi sulle specie marine protette, sulla tutela del proprio territorio, sulla conoscenza dei corretti protocolli sanitari di soccorso al fine di tutelare le specie marine e la salute pubblica, nonché sull'importanza della mitigazione degli impatti antropici e della ricerca delle probabili cause di morte. Una rete di sanitari altamente qualificati che da circa 15 anni costituisce un modello di riferimento per la sua efficienza in tutto il paese ma che paradossalmente ancora stenta ad essere valorizzata proprio dalle istituzioni regionali".

"Una esperienza indimenticabile per i ragazzi - conclude la nota - con l'auspicio che, come ha augurato loro il presidente La Russa, qualcuno possa tornare in aula in veste di senatore con l'impegno di proseguire l'opera di tutela dei mari calabresi".



