Trasversale Serre, intesa su tutela salute e sicurezza cantieri

E' stato sottoscritto in Prefettura a Catanzaro il "Protocollo d'Intesa per il coordinamento delle attività di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per la "Trasversale delle Serre". L'opera pubblica è già tutelata da patti di legalità sottoscritti dalla Prefettura del capoluogo.

A firmare il documento, oltre al prefetto Castrese De Rosa, il commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali sull'arteria Francesco Caporaso, il commissario straordinario dell'Asp di Catanzaro, Antonio Battistini e la dirigente dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Catanzaro-Crotone, Annarita Carnuccio. Alla sottoscrizione erano presenti anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil.

"Il Protocollo si inserisce nel solco tracciato dall'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sindacati dell' 11 dicembre 2020, dal Protocollo d'intesa sottoscritto il primo di febbraio del 2022 dal Commissario straordinario e i rappresentanti dei sindacati nazionali e provinciali, nonchè dai Protocolli di legalità sottoscritti nel 2023 tra la Prefettura di Catanzaro, Anas e Commissario straordinario in merito alla realizzazione della SS 182 "Trasversale delle Serre" per il tratto rientrante nel territorio della provincia di Catanzaro".

"L'atto sottoscritto - ha dichiarato il prefetto De Rosa - rappresenta un ulteriore tassello nelle attività connesse alla realizzazione gli interventi della Trasversale delle Serre, con l'obiettivo primario della prevenzione degli infortuni attraverso un coordinamento delle attività e l'utilizzo della piattaforma informatica Cavis (Cantiere virtuale della sicurezza) per la gestione delle procedure di sicurezza da parte dei vari soggetti deputati alla vigilanza sui cantieri, superando la visione 'a compartimenti stagni' ed agevolando un'azione sinergica di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri oggetto dell'Intesa".

"E' stato evidenziato - riporta una nota della Prefettura - come a tale attività si debba accompagnare un'azione mirata ad un'ulteriore crescita della consapevolezza degli imprenditori e dei lavoratori, in cui la formazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza del lavoro, in un'ottica di competitività globale, sia vista non come un costo ma come un elemento imprescindibile a salvaguardia dei lavoratori. Sarà attivato un flusso di informazioni che, attraverso l'alimentazione della Banca dati informatizzata, monitorerà le condizioni di sicurezza dei cantieri e il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati".

"Vogliamo avviare - ha aggiunto il Prefetto - un percorso condiviso per individuare buone prassi volte a garantire un maggior controllo ed una migliore vigilanza del processo produttivo incentivando comportamenti virtuosi per l'informatizzazione del processo gestionale della sicurezza nei cantieri mobili.

Attività di prevenzione, controllo sull'implementazione dei dati nel Cavis, sopralluoghi congiunti preliminari all'inizio dei lavori, verifiche periodiche e segnalazioni tempestive di eventuali criticità, gli altri punti salienti dell'intesa sottoscritta in Prefettura".



