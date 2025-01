Neonata sequestrata: sindaco Cosenza,città tira sospiro sollievo

"Tutta la città sta tirando un sospiro di sollievo per la felice conclusione del grave episodio del rapimento della bimba da una clinica cosentina e che aveva gettato nello sconforto i suoi genitori e tutta la nostra comunità". Lo afferma il sindaco Franz Caruso che si congratula con il questore Cannizzaro e con gli uomini della Squadra mobile per il ritrovamento della neonata rapita dalla clinica cittadina.

"Se la bimba è stata restituita ai suoi genitori - ha aggiunto Caruso - lo dobbiamo al Questore Giuseppe Cannizzaro e agli uomini della Squadra Mobile di Cosenza che hanno, con grande tempestività e senza perdere un minuto, profuso grandi energie e capacità per ritrovare subito la bambina. A loro esprimo i sentimenti della più profonda gratitudine di tutta la nostra comunità".

Il sindaco di Cosenza ha ringraziato anche carabinieri e guardia di finanza che hanno collaborato alle indagini. "In questo momento particolare - ha aggiunto Caruso - nel quale sono ancora da chiarire le dinamiche dell'accaduto, esprimo, inoltre, il mio affetto personale, insieme a quello di tutta l'Amministrazione comunale, ai genitori della piccola, auspicando che su questa triste vicenda, per fortuna a lieto fine, sia fatta, al più presto, piena luce, assicurando alla giustizia i responsabili".



