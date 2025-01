"Promettimi che non lasceranno mai il carcere, che non me li vedrò più davanti". E' l'auspicio di Valeria, la mamma di Sofia, la neonata sequestrata e poi ritrovata, rivolto ad una poliziotta, riferendosi a Rosa Vespa e Acqua Moses, la coppia fermata per il rapimento della figlia.

La donna si trova ancora ricoverata nella clinica Sacro cuore, dove ha partorito, e che lascerà domattina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA