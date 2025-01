Decreto Occhiuto,Arcavacata migliore sito nuovo ospedale Cosenza

Il sito di Arcavacata di Rende è risultato il migliore e più indicato per l'ubicazione del nuovo ospedale di Cosenza in ragione del fatto che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente". E' quanto stabilisce il Documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione dell'opera, approvato con decreto del presidente della Regione e commissario ad acta per la sanità Roberto Occhiuto.

Il provvedimento firmato da Occhiuto, e sottoscritto dai sub commissari Iole Fantozzi e Ernesto Esposito e dal direttore generale del Dipartimento regionale Tutela della Salute Tommaso Calabrò, fa riferimento ai risultati dello studio della "Cooprogetti" Scarl che ha redatto il documento spiegando che lo stesso ha preso in esame dal punto di vista tecnico, economico e ambientale le possibili alternative rilevando optando per il sito di Arcavacata come migliore ubicazione del nuovo ospedale del comprensorio di Cosenza, rispetto a quello di Vaglio Lise. Inoltre, dalla documentazione progettuale, emerge, tra l'altro, che le nuove cartografie del Piano stralcio di bacino del Distretto idrografico dell'Appennino meridionale, citate nel decreto, hanno portato il sito di Vaglio Lise in una classe di pericolosità idraulica P2, equivalente ad un rischio R3, classe di rischio che inevitabilmente aumenterebbe fino a R4 con la realizzazione del nuovo ospedale.

Il sito indicato è quello dove sorge l'Università della Calabria all'interno della quale è stata istituita la nuova facoltà di Medicina dell'ateneo.



