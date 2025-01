Appello a sindaco Cosenza,intitolare Planetario a Piperno

"Chiediamo al sindaco e al Consiglio comunale di Cosenza di intitolare il Planetario allo studioso e politico calabrese appena scomparso, Franco Piperno, e di mettere in atto tutte le azioni necessarie per portare ad una rapida ristrutturazione e alla permanente riapertura della struttura di cui proprio Piperno, da assessore del sindaco Giacomo Mancini e da studioso di astronomia aveva promosso, progettato e seguito la costruzione inaugurata nel 2019". E' quanto affermano in una petizione esponenti della politica, della cultura, dell'università, dello spettacolo tra i quali Luciana Castellina, Nichi Vendola, Franco Arminio, Mirella Stampa Barracco, Dario Brunori, Vito Teti e l'ex sindaco della città calabrese Eva Catizone.

"Piperno - è scritto nel testo dell'appello - è stato docente di 'Struttura della materia' e 'Astronomia visiva' all'Università della Calabria, in numerose università italiane (La Sapienza di Roma, Politecnico di Milano e Università dell'Aquila) e in alcune delle più prestigiose università del mondo: all'Università 'Pierre e Marie Curie' di Parigi, all'Università del Québec a Montreal (Uqam) e poi alla Università dell'Alberta a Edmonton. Ha scritto numerosi articoli e saggi scientifici nelle sue discipline, ma qui vogliamo ricordare soprattutto il suo libro 'Lo spettacolo cosmico.

Scrivere il cielo: lezioni di astronomia visiva' (Derive/Approdi 2007), un'introduzione alla 'teoria del cielo' -nel senso originario del termine, ovvero della contemplazione della volta celeste- e soprattutto un libro scritto per tutti coloro i quali vogliano osservare il sublime spettacolo del cielo notturno, delle costellazioni, dei pianeti, della Via Lattea. Per Piperno, l'astronomia era il trait d'union tra la cultura scientifica e quella umanistica, due facce della stessa narrazione".

"La realizzazione del Planetario di Cosenza era per lui - riporta ancora il testo - un traguardo importante per tutti i cittadini, di Cosenza e del mondo, che avrebbero potuto godere dello straordinario spettacolo cosmico con una descrizione scientifica, mitologica e letteraria. Con questo appello vogliamo riaffermare che solo attraverso il pieno riconoscimento delle vicende civiche e storiche locali, in questo caso intitolando il Planetario al suo ideatore, il fisico calabrese Franco Piperno, si può rafforzare il senso di appartenenza a una comunità e a una città, si può creare un condiviso e positivo senso di cittadinanza ispirato dalla propria storia, dalla propria memoria, dal genius loci e dai valori simbolici ad essi collegati".



