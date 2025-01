Regione: ok Giunta al Fondo per le politiche giovanili

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta dell'assessore alle Politiche giovanili Caterina Capponi, ha approvato il Piano triennale - 2024-2025-2026 - per la ripartizione del Fondo per le politiche giovanile denominato "La Calabria e i Giovani", in attuazione dell'intesa 127/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata e sottoscritta il 17 ottobre 2024 tra il governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano ed altri Enti locali.

L'obiettivo, è scritto in una nota, "è quello di realizzare progetti artistici, culturali e sociali capaci di valorizzare le attitudini e le abilità dei giovani, inclusi quelli con disabilità, rendendoli protagonisti della propria vita e del proprio futuro, puntando anche a migliorare i servizi e le condizioni di contesto in cui vivono e che determinano la qualità della loro vita. Le risorse per il triennio ammontano a euro 2.413.046,00".

Con un altro atto dell'assessore all'Agricoltura Gianluca Gallo, è stato, poi, deliberato il Piano d'azione per il rilancio del settore olivicolo-oleario della Regione Calabria con una destinazione di risorse di 50 milioni di euro del Csr (Complemento regionale per lo sviluppo rurale) 2023-2027. La filiera dell'olivo rappresenta uno dei pilastri dell'economia agricola calabrese. Pertanto il Piano - redatto in collaborazione con il Crea, di concerto con le organizzazioni agricole di categoria e dei produttori - prosegue la nota, "punta al rilancio del settore promuovendone la sostenibilità e l'innovazione per rendere il comparto finalmente competitivo su tutto il territorio regionale e a livello nazionale e internazionale".

Infine, su indicazione dell'assessore all'Ambiente Giovanni Calabrese, è stato nominato direttore dell'Arpacal Michelangelo Iannone.



