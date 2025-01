Neonata rapita, ambulanza prende culla per trasportare bimba

Un'ambulanza è arrivata alla clinica Sacro Cuore per prendere una culla termica per andare a prendere la neonata di un giorno sequestrata nel tardo pomeriggio dalla struttura e ritrovata dopo poche ore dalla Squadra mobile che ha fermato i rapitori.

Uno dei poliziotti, dopo avere preso in braccio la piccola, ha telefonato ai genitori per tranquillizzarli e dire loro che la figlia sta bene.

A bordo del mezzo, oltre al medico ed all'infermiera del 118, è salita anche una infermiera della clinica. Il mezzo, secondo quanto si è appreso, dovrebbe poi tornare al Sacro Cuore per riconsegnare Sofia ai suoi genitori.

Fuori dalla clinica, intanto si è radunata una folla che era in attea di notizie. All'arrivo dell'ambulanza è partito un lungo applauso nella convinzione che a bordo ci fosse già la piccola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA