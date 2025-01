Studenti liceo Scalea disertano lezioni, 'manca sicurezza aule'

Gli studenti del liceo Pietro Metastasio di Scalea hanno scioperato disertando le lezioni stamani per protesta per le condizioni dell'edificio scolastico.

I manifestanti chiedono alla Provincia di Cosenza, ente responsabile dell'edificio, che vengano sistemati infissi, porte e pavimenti danneggiati dal tempo e dall'usura e il cui stato ha subito un peggioramento a seguito della recente ondata di maltempo.

"Scioperiamo per la sicurezza, la scuola deve essere una certezza", è scritto su uno striscione. Secondo quanto riferito, in alcune classi le lezioni si svolgerebbero in condizioni precarie. A causa delle condizioni di degrado in cui versano alcune finestre è difficile se non impossibile riscaldare gli ambienti e, temendo cedimenti, gli alunni hanno deciso di concentrare i banchi al centro delle aule, a distanza di 'sicurezza' dalle stesse.

Dopo una interlocuzione con alcuni insegnanti, gli alunni hanno dunque deciso di restare fuori dal recinto della scuola, lasciando che il cancello si chiudesse senza fare ingresso in classe. "Alla Provincia di Cosenza - sostengono alcuni rappresentanti degli studenti - chiediamo che venga effettuato un sopralluogo e che si attivi per le riparazioni, già più volte sollecitate. Speriamo che con la nostra iniziativa si possa migliorare lo stato delle cose. Attendiamo una risposta concreta".



