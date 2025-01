Scende da arancione a verde già da oggi e per tutta la giornata di domani il bollettino meteo della Protezione civile della Calabria. Dopo l'allerta rossa di ieri e quella arancione prevista per oggi, il miglioramento delle condizioni meteo hanno portato alla rimodulazione dell'allerta.

Per la giornata di oggi è prevista solo l'allerta gialla sul Crotonese e nell'alto Ionio cosentino.



