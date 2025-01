Lanciò petardo in campo durante partita, Daspo a tifoso

Un tifoso del Catanzaro, di 22 anni, è stato raggiunto dalla misura di prevenzione del Daspo dopo essere stato identificato come responsabile dell'esplosione di due petardi lanciati all'interno del terreno di gioco dello stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro, il 21 dicembre scorso, durante l'incontro di calcio Catanzaro - Spezia.

Dopo l'episodio, la Squadra tifoseria della Digos ha avviato un'indagine analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze di spettatori e steward presenti sul posto. Gli investigatori sono così riusciti a risalire all'autore del gesto.

Il Daspo emesso dal Questore sulla base dell'istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, impedirà al tifoso di assistere a eventi sportivi per un periodo di 5 anni. Il provvedimento è stato notificato oggi dai carabinieri della Compagnia di Soverato. Il giovane è anche stato denunciato in stato di libertà.



