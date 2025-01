Trovato a casa con una pistola clandestina, arrestato

I carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne con le accuse di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.

L'operazione è stata eseguita al termine di un'attività condotta per alcuni mesi dai militari del Nucleo operativo e radiomobile da alcuni mesi nel corso della quale sono stati eseguiti, tra l'altro, numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento.

Il 15 gennaio è scattato il blitz dei carabinieri che hanno proceduto a diverse perquisizioni domiciliari anche grazie al supporto di squadre della Compagnia di intervento operativo del 14mo Battaglione mobile Calabria di Vibo Valentia.

Le operazioni si sono concluse con l'arresto del 48enne trovato in possesso, all'interno della propria abitazione, di una pistola semiautomatica cal. 9x21 con matricola abrasa, munita di caricatore e rispettivo munizionamento.

I carabinieri hanno proceduto anche al ritiro cautelare di altre quattro armi tra fucili e pistole e munizioni di vario calibro che l'uomo deteneva regolarmente.

L'arrestato è stato portato nella Casa circondariale "Ugo Caridi" di Catanzaro a disposizione dell'Autorità giudiziaria di Lamezia Terme che disporrà ulteriori accertamenti sull'arma per verificare se sia stata utilizzata in fatti criminosi.

Il Gip, su richiesta della Procura di Lamezia, ha convalidato l'arresto disponendo a carico dell'indagato la misura cautelare in carcere.



