Maltempo in Calabria, disagi per il forte vento nel Vibonese

Superlavoro per i vigili del fuoco di Vibo Valentia chiamati a fronteggiare le richieste di numerosi interventi a causa delle forti raffiche di vento che hanno flagellato il territorio.

Tante le richieste, intensificatesi nel pomeriggio, al punto che dalle ore 17 il dispositivo di soccorso è stato potenziato con una ulteriore squadra, formata da personale di turno libero, che si è andata ad aggiungere a quelle già operanti ordinariamente.

I comuni maggiormente colpiti sono stati Vallelonga, Brognaturo, Arena, Simbario, Vallelonga, Maierato, Spadola, Serra San Bruno dove a causa dell'intensità delle raffiche di vento sono stati abbattuti sulla sede stradale numerosi alberi e pali delle reti telefoniche. Da segnalare anche un intervento per lo spegnimento di una canna fumaria e per il distacco di cornicioni dalla facciata di alcuni fabbricati.

Al momento sono in corso alcuni interventi di rimozione alberi sulla sede stradale nella zona tra i comuni di Filadelfia e Francavilla Angitola.



