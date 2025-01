Atti persecutori nei confronti della ex, denunciato 51enne

I carabinieri di Galatro hanno notificato un avviso di conclusione indagini ad un 51enne di Laureana di Borrello, accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna.

A seguito della fine della relazione tra i due, la donna ha subito due incendi dolosi, avvenuti rispettivamente nell'aprile 2023 e nel luglio 2024, a causa dei quali sono andate distrutte due autovetture di sue proprietà. In entrambi gli episodi, i militari hanno raccolto prove, tra cui le immagini di un impianto di videosorveglianza privato, che hanno indirizzato immediatamente i sospetti sull'ex compagno della vittima.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo si sarebbe recato di notte nei pressi dell'abitazione della ex e, travisandosi il volto, avrebbe utilizzato liquido infiammabile per dare fuoco alle vetture. Gli accertamenti tecnici e l'analisi comparativa dei due episodi hanno confermato un legame diretto tra le azioni dell'uomo e le minacce da lui rivolte alla donna.

La vittima, inoltre, avrebbe subito quotidianamente molestie telefoniche e intimidazioni da parte dell'ex compagno fino ad essere costretta a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita. L'indagine, coordinata dalla Procura di Palmi, ha portato all'emissione di un avviso di conclusione indagini e a un ammonimento emesso dal Questore di Reggio Calabria.



