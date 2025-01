Allerta meteo in Calabria, dalla notte pioggia e vento forte

Pioggia e vento forte sin dalle prime ore di oggi in Calabria nella giornata caratterizzata dall'allerta rossa diramata dalla Protezione civile per buona parte del territorio regionale, in particolare la zona centro meridionale. Previste precipitazioni intense e persistenti soprattutto nel reggino e del catanzarese ionico con rinforzo della ventilazione e mareggiate sulle coste.

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia ma anche in altri centri come Lamezia Terme e Corigliano Rossano così come in moltissimi altri comuni della regione. Rinviati diversi eventi previsti per oggi.

Ai sindaci dei comuni interessati dall'allertamento, che hanno disposto la chiusura di parchi e aree pubbliche, é stato chiesto di attivare le fasi previste dal Sistema di allertamento regionale e più in generale dai propri piani di protezione civile comunale. Ai cittadini si consiglia di prestare la massima prudenza negli spostamenti e con particolare attenzione ai punti critici rappresentati dai sottopassi, ponti, attraversamenti fluviali e lungomari.

"Il sistema è in allerta ma, al momento, siamo all'inizio della giornata -dice Domenico Costarella, dirigente generale della Protezione civile calabrese - non si segnalano particolari criticità. Abbiamo attuato anche una campagna di comunicazione per in cittadini. Siamo in contatto con il Dipartimento nazionale e stiamo attuando un monitoraggio costante del territorio. Devo dire che c'è un clima di collaborazione, che ho molto apprezzato, con i sindaci che hanno attivato i Coc, le Prefetture, i vigili del fuoco, Calabria Verde e il volontariato".



