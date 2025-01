Aggredisce moglie davanti ai figli e per strada, arrestato

Ha aggredito più volte la moglie colpendola con un bastone, anche per strada davanti a conoscenti e passanti, ed ha smontato le porte interne della casa per controllare la donna ed i figlio minorenni. Per tali ragioni, un 46enne è stato arrestato dai San Ferdinando, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per maltrattamenti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe iniziato a manifestare comportamenti violenti nell'agosto 2023, aggredendo la moglie con bastoni e altri oggetti presenti all'interno della loro abitazione. L'episodio più grave è avvenuto il 31 dicembre scorso, quando l'uomo, con il pretesto di controllare costantemente moglie e figli, ha smontato le porte interne della casa, privandoli di ogni privacy. Di fronte alle proteste della donna, l'uomo ha reagito con violenza, colpendola con calci e pugni. La vittima, ferita, si è recata al pronto soccorso di Gioia Tauro, dove i medici, notando la gravità della situazione, hanno immediatamente avvisato i carabinieri.

Grazie all'intervento tempestivo e alle indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi, il Tribunale ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo, che è stato arrestato e condotto in carcere.





