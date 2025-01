Occhiuto, Università e Asp appartengono ai calabresi

"Le Università e le Aziende sanitarie provinciali appartengono ai calabresi e alla collettività, e devono essere gestite con il massimo della correttezza e della trasparenza da chi ha l'onore e l'onere di ricoprire pro tempore delicati ruoli di vertice". Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in merito all'operazione che stamani ha portato agli arresti domiciliari undici tra docenti e ricercatori dell'Università Magna Graecia e veterinari dell'Asp di Catanzaro, tra i quali l'ex rettore Giovambattista De Sarro.

"La sanità nella nostra Regione - prosegue - si cambia anche con la responsabilizzazione e con la partecipazione attivamente positiva di tutti gli attori in campo: dai rettori ai direttori generali, dai primari ai docenti universitari, dai medici agli infermieri. Non sono ammesse leggerezze o opacità".

"Ringrazio - conclude Occhiuto - la Procura di Catanzaro e la Guardia di finanza per il lavoro che quotidianamente fanno in Calabria e anche per l'indagine della quale abbiamo avuto notizia nella mattinata odierna. Resto ovviamente, come da mia cultura, garantista, e vedremo le determinazioni che emergeranno nelle prossime settimane".



