Ispezioni pilotate, arrestati docenti Ateneo e veterinari Asp

Docenti e ricercatori dell'Università Magna Graecia di Catanzaro e veterinari dell'Azienda sanitaria provinciale del capoluogo calabrese figurano tra gli arrestati - ai domiciliari - dell'operazione "Grecale" condotta dal Gruppo della Guardia di finanza catanzarese con il coordinamento della Procura della Repubblica.

L'inchiesta ha preso in esame una serie di progetti di ricerca su animali vivi condotti nei laboratori scientifici, i cosiddetti stabulari, dell'Ateneo.

Oltre all'ex rettore dell'Università Giovambattista de Sarro, coinvolto anche in qualità responsabile scientifico di progetti di ricerca, sono stati posti agli arresti domiciliari, Domenico Britti, presidente dell'Organismo preposto al benessere animale, nonché presidente, sino al 2023, della Scuola di Farmacia e Nutraceutica - organismo che ha la diretta gestione degli stabulari - e responsabile del benessere animale per lo stabulario di Germaneto; Giuseppe Caparello, presidente dell'Ordine dei medici veterinari, direttore della Struttura complessa del Servizio veterinario dell'Asp dal 2018 e direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Catanzaro dal 2020; Fabio Castagna, veterinario designato per lo stabulario di Roccelletta di Borgia; Rita Citraro, sperimentatrice nei progetti di cui è responsabile scientifico De Sarro nonché docente del dipartimento di Scienze della salute dell'Università; Nicola Costa, veterinario designato per lo stabulario di Roccelletta di Borgia sino al 2021; Antonio Leo, sperimentatore nei progetti di cui è responsabile scientifico De Sarro e docente del dipartimento di Scienze della salute dell'Ateneo; Giovanni Loprete, veterinario designato per lo stabulario di Germaneto; Ernesto Palma, responsabile del benessere animale per lo stabulario di Roccelletta di Borgia e componente stabile dell'organismo preposto al benessere animale; Anselmo Poerio, veterinario convenzionato dell'Asp addetto alle ispezioni negli stabulari dell'Ateneo; Giuseppe Viscomi, veterinario dell'Asp, responsabile delle ispezioni negli stabulari Umg.

E' stato raggiunto dalla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio delle pubbliche funzioni rivestite all'Asp per 12 mesi Luciano Conforto, veterinario addetti alle ispezioni negli stabulari.

Tra i 21 soggetti indagati in stato di libertà ai quali è stata notificata l'informazione di garanzia, c'è Ciro Indolfi, presidente della Federazione italiana di cardiologia, in qualità di responsabile di un progetto di ricerca su "Modello di danno vascolare nel ratto per lo studio della restenosi coronaria nell'arteriopatia obliterante periferica cronica". Indolfi è indagato per maltrattamento di animali.



