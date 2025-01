Incendia carcasse di auto vicino a abitazioni, arrestato minore

Lo hanno sorpreso mentre, con in mano una torcia stata dando fuoco ad alcune carcasse di auto abbandonate a ridosso delle abitazioni del quartiere Arghillà di Reggio Calabria. Un minore è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia reggina, con l'accusa di incendio doloso.

I militari, impegnati in un controllo di routine nella zona, sono stati attirati da una luce sospetta, che si è rivelata poi essere una torcia in mano al giovane e che, a poco a poco, ha dato luogo ad un rogo. In breve, le fiamme si sono alzate alte avvolgendo quattro carcasse di auto e minacciando di propagarsi alla vegetazione e alle abitazioni vicine. L'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio, è valso a impedire che il rogo sfuggisse di mano, ervitando così danni a persone o edifici.



