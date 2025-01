A Catanzaro il concerto di Vandelli dedicato a Lucio Battisti

Arriva a Catanzaro il concerto "Vandelli canta Battisti". Lo spettacolo che Maurizio Vandelli, leader dell'Equipe 84, dedica al suo amico Lucio Battisti é in programma il 21 marzo alle 21 nel teatro Politeama.

Il concerto é inserito nel programma di "Fatti di Musica 2025", trentanovesima edizione del festival-premio del Live d'Autore, storicizzato della Regione Calabria, ideato e diretto da Ruggero Pegna. A Vandelli, nell'occasione, sarà consegnato il "Riccio d'argento" dell'orafo crotonese Gerardo Sacco, nell'ambito della sezione dedicata ai "Miti della canzone d'autore".

Quello che andrà in scena nell'unica tappa in Calabria dello spettacolo è un live di oltre due ore di intense emozioni con alcune delle più importanti e amate canzoni di Lucio Battisti, riarrangiate e interpretate da Maurizio Vandelli con un gruppo di cinque musicisti. Sarà l'occasione per ascoltare hit memorabili come "Un'avventura", "La canzone del sole", "Pensieri e parole", "Con il nastro rosa", "Amarsi un po'", "Fiori rosa fiori di pesco", Emozioni e tante altre, insieme ai brani più popolari dell'Equipe 84, la band che nel 1967 portò al primo posto in classifica "29 settembre", il primo strepitoso successo composto da Lucio Battisti. Brani che hanno guidato le hit parade per anni, riproposti con un sound attuale ma con il rispetto, nel live, delle versioni originali.

Al centro del palcoscenico un maxi schermo su cui scorreranno i testi delle canzoni per consentire al pubblico di accompagnarle col proprio canto. Ci saranno anche amici ospiti che duetteranno virtualmente con Vandelli dal grande schermo: Dodi Battaglia con "Il tempo di morire", Fausto Leali con "Pensieri e parole", Donatella Rettore con "Il mio canto libero" e Shel Shapiro con "Io vivrò".

Nella scaletta dello spettacolo sono inserite anche le storiche hit di Vandelli, da "Nel cuore nell'anima" a "Un angelo blu" ed a "Tutta mia la città", fino ai successi prodotti per i Dik Dik come "Io mi fermo qui", "L'isola di Wight" e "Viaggio di un poeta".

Nel corso della sua carriera Vandelli ha anche collaborato alla produzione di album per molti altri artisti come Albano e Romina Power, Gigliola Cinquetti, Peppino di Capri e I Ricchi e Poveri.

Al suo attivo anche la collaborazione con Red Ronnie alla trasmissione televisiva "Una rotonda sul mare".

"Quello che arriverà a Catanzaro - afferma Ruggero Pegna - è certamente il più emozionante ed autentico tributo ad uno dei più grandi cantautori italiani. Perché arriva da parte di un suo amico, musicista iconico che, peraltro, lavorò con lui portandolo al successo come autore. Quando ho iniziato questo lavoro, uno dei sogni di ogni promoter era Lucio Battisti, il concerto impossibile. Credo che questo spettacolo di Maurizio Vandelli sia davvero imperdibile perché mette insieme i protagonisti di un'era musicale che ha lasciato perle intramontabili e sempre attuali, cantate da tutti, anche dai giovani delle nuove generazioni".

Il tour di Vandelli é stato organizzato in concomitanza con la pubblicazione del libro "Emozioni garantite", scritto nel 2022 dallo stesso Vandelli insieme al giornalista Massimo Cotto, scomparso nell'agosto scorso.



