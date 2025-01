Uomo trovato morto in edificio familiari, disposta autopsia

Sarà l'autopsia a chiarire il mistero che avvolge la morte di un uomo il cui cadavere è stato trovato nell'abitazione di familiari a Bovalino, nella Locride.

Il corpo di Francesco Marando, di 54 anni, di San Luca, incensurato ed ex commerciante, è stato trovato, dopo alcune telefonate al 118 e al 112, nel tardo pomeriggio di ieri in uno stabile posto alla periferia della cittadina, a ridosso della Strada statale 106.

Dietro alla testa dell'uomo, secondo quel poco che è trapelato dal riserbo investigativo, sarebbe presente una piccola ferita di forma circolare le cui cause sono ancora tutte da accertare.

Per capire, quindi, l'uomo sia stato ucciso, si sia suicidato o se sia morto per cause diverse, la Procura della Repubblica di Locri ha posto sotto sequestro la salma e disposto l'esame autoptico che sarà eseguito nei prossimi giorni.

A svolgere le indagini sono i carabinieri della Compagnia di Locri.



