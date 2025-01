Perseguita, molesta e minaccia amica, braccialetto elettronico

E' stata molestata e minacciata per mesi da un amico che si era invaghito di lei e che è arrivato ad aggredire il fidanzato della ragazza. Una situazione non più tollerabile che la giovane ha denunciato ai carabinieri di Bova Marina e che ha portato il gip di Reggio Calabria ad emettere un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ragazza ed al suo fidanzato con l'imposizione del braccialetto elettronico.

A partire dall'inizio dell'anno scorso, secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane ha iniziato a tormentare la ragazza con telefonate anonime, messaggi ossessivi sui social e persino appostamenti sotto casa. La situazione, divenuta insostenibile, ha spinto la ragazza a rivolgersi ai carabinieri che avrebbero raccolto le prove di una lunga serie di atti persecutori.

Gli episodi, culminati nell'aggressione fisica avvenuta il 22 dicembre ai danni del fidanzato della giovane che è rimasto ferito, hanno confermato, secondo l'accusa, l'estrema pericolosità del giovane.

Dalle indagini dei carabinieri sarebbe emerso un quadro allarmante di molestie e intimidazioni, mettendo in luce le gravi sofferenze psicologiche e fisiche subite dalla vittima.

Grazie alle dichiarazioni della ragazza, del fidanzato ed alla attività investigativa, sono stati raccolti elementi che hanno portato all'applicazione della misura cautelare.

I carabinieri di Bova Marina continuano a monitorare la situazione per garantire la protezione della vittima.



