Parte "Piano di volo Solo Tris", nuovo tour di Claudio Baglioni

Sono nove i concerti che Claudio Baglioni ha programmato in Calabria nell'ambito del suo nuovo tour, "Piano di volo solo tris", che partirà mercoledì 15 gennaio dal "Teatro dell'opera" di Roma. Il tour prevede, complessivamente, 110 concerti in 42 teatri di tutta Italia in cui il cantautore romano eseguirà il meglio del suo repertorio.

"'Piano di volo - é detto in un comunicato - è un concerto-racconto di Baglioni, unico protagonista sulla scena.

Un'impresa innovativa e sempre in rinnovamento, una trasvolata solitaria in cui l'interprete, il compositore, il musicista e l'intrattenitore s'incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.

Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda in cui sono state create e costruite dall'autore, quando erano ancora soltanto 'sue'. E, subito dopo, cercano atmosfere inedite, itinerari sconosciuti e luoghi stupefacenti verso cui andare. Ogni brano è un tragitto, una rotta tracciata, un'andatura sorprendente. Claudio Baglioni è il pilota che annuncia e dirama il suo piano di volo, scelto, di volta in volta, per viaggiare nel tempo e nello spazio, nello stesso momento, reali e fantastici di un palco teatrale, insieme ai passeggeri-spettatori. Il piano, declinato in due modalità, un pianoforte classico gran coda e un altro avveniristico, sarà il mezzo e lo strumento di volo e di suono".

Le nove tappe calabresi del tour di Baglioni sono in programma dal 26 al 28 novembre al teatro Rendano di Cosenza, dal 30 novembre al 2 dicembre al teatro Politeama di Catanzaro e dal 3 al 5 dicembre al teatro Cilea di Reggio Calabria.

La conclusione del tour é fissata con i tre concerti al teatro Massimo Bellini di Catania dal 7 al 9 dicembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA