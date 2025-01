Costruzione piscina sconfina, Tar sospende lavori a Crotone

Sospesa la realizzazione della piscina sul lungomare di Crotone perchè i lavori di realizzazione sono sconfinati sulla concessione di uno stabilimento balneare. Lo ha deciso la Seconda sezione del Tar della Calabria che ha emesso un decreto d'urgenza con cui accoglie l'istanza cautelare presentata dai titolari del Lido Tricoli contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Crotone, Comune di Crotone, Ati V&M immobiliare e Tecnoedil & Sport.

Si tratta di una sospensione cautelare in attesa di poter entrare nel merito del ricorso che sarà discusso il 12 febbraio.

Nel ricorso presentato per conto dei titolari dello stabilimento balneare dall'avvocato Domenico De Tommaso è stata richiesta la sospensiva di alcuni atti poiché la perimetrazione dell'area, avvenuta ad ottobre 2024, "ha importato la parziale invasione dell'area oggetto delle Concessioni demaniali" del Lido Tricoli.

Secondo il ricorso, durante i lavori "il posizionamento in pianta dell'opera è stato modificato con una traslazione del costruendo manufatto rispetto alla originaria localizzazione contenuta nelle tavole progettuali che ha comportato lo spostamento dello stesso e la necessità di acquisire altre aree per poter realizzare l'opera in ogni sua parte". Il Tar ha accolto la domanda cautelare e ordinato all'Amministrazione di sospendere ogni attività, anche preparatoria, relativa alla realizzazione della piscina fino alla decisione collegiale sulla richiesta cautelare.

Il Comune, in una nota stampa, annuncia di aver già sospeso ogni attività: "Attendiamo fiduciosi il lavoro del Tribunale amministrativo - ha detto l'assessore al Pnrr e Programmi complessi Luca Bossi -. Si tratta della contestazione di una porzione di arenile di circa 4 metri di lunghezza, per la quale l'ente aveva avviato iter autorizzativo concluso con un verbale di consegna sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Crotone per la realizzazione dell'opera pubblica".



