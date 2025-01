Premio giornalistico 'Terre di Calabria',conclusa terza edizione

Terza edizione a Cosenza del Premio giornalistico internazionale "Terre di Calabria", istituito dalla Camera di Commercio.

L'iniziativa alla quale hanno partecipato giornalisti italiani e stranieri è stata indetta, come riferisce una nota dell'ente camerale cosentino, "per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e produttivo della Calabria, offrendo una narrazione positiva e autentica di questa terra ricca di storia e tradizioni".

"Il presidente della Camera di commercio, Klaus Algieri, in apertura - riporta la nota - ha sottolineato l'importanza di comunicare il fascino e le eccellenze di una regione unica nel suo genere. 'Premiamo i giornalisti - ha detto - che raccontano la vera bellezza della Calabria, le sue meraviglie e le sue eccellenze. La narrativa distorta e stereotipata non ci appartiene e non riguarda le camere di commercio: a noi il compito di raccontare le bellezze e le unicità".

I vincitori del premio sono: per il miglior articolo fotogiornalistico per la stampa estera: Anelise Sanchez Gomes per il suo lavoro pubblicato su post-italy.com; per il miglior articolo fotogiornalistico per la stampa italiana: Fabrizio Ardito con il reportage "Sui passi di un santo calabrese", pubblicato su Bell'Italia, che ha esplorato l'itinerario storico del calabrese San Francesco di Paola; per il miglior servizio radio-tv: Andrea Achille Dell'Oro, con il reportage "Il tempo sospeso del liutaio", prodotto per Mediaset Infinity. Il premio della giuria (ex aequo) è andato a Giorgio Rinaldi, per "Lettera dal nevaio del Pollino", pubblicato su Faro Notizie.it, e Massimiliano Rella, per "Sorprese sul Tirreno", apparso su Plein Air.

Nel corso della cerimonia, la Camera di Commercio ha celebrato anche le eccellenze imprenditoriali locali: Algieri Assicurazioni, Con Gusto e Boa Sorte e due per la sezione innovativa: Alessandro Aquino e Capellomania di Annalisa Esaltato. Riconoscimenti anche alle imprese storiche centenarie Renzelli 1803 e Alimentari Costanzo Lorenzo. Celebrata anche "L'Acino Vini", il cui "Giramondo" è stato inserito nella lista dei migliori vini del 2024 del New York Times.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA