Rapina in supermercato a Castrovillari, tre arresti

Tre giovani, tra i 23 e 27 anni, due dei quali già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dagli agenti del Commissariato di Ps di Castrovillari e dai carabinieri della locale Compagnia.

con l'accusa di rapina. Il terzetto è ritenuto responsabile della rapina a mano armata effettuata lo scorso 27 settembre ai danni di un supermercato di Castrovillari.

Il colpo venne compiuta la sera del 27 settembre scorso da due malviventi travisati e armati di coltello che, dopo avere minacciato, la cassiera riuscirono ad impossessarsi dell'intero incasso della giornata. Agguantato il bottino i due si allontanarono facendo perdere le loro tracce.

Le attività indagini subito avviate dai carabinieri, con l'ausilio della Polizia di Stato hanno permesso, pochi giorni dopo, di ricostruire la dinamica del fatto e di identificare i presunti autori. Dall'analisi delle immagini di videosorveglianza comunali e di altri esercizi commerciali, infatti, si è potuto visionare l'arrivo dei tre, il loro percorso tra le vie cittadine e il sopralluogo nell'area individuata. I tre si sono poi cambiati d'abito e, in due, sono tornati nei pressi dell'esercizio commerciale per compiere la rapina. Una volta portato a termine il piano la coppia di malviventi si è allontanata abbandonando, lungo la strada, gli abiti e il coltello trovati l'indomani dai poliziotti, per ricongiungersi al terzo complice e sparire.



