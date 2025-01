'Ndrangheta, arrestato l'ex boss cosentino pentito Franco Pino

È stato arrestato dal comando operativo dei carabinieri di Trento Franco Pino, il pentito di 'ndrangheta di Cosenza. Lo scrive la Gazzetta del Sud.

Il provvedimento è stato eseguito in esecuzione di una condanna definitiva per duplice omicidio aggravato. La Corte di Cassazione ha infatti confermato per Franco Pino, storico esponente di spicco della mafia cosentina, gli 8 anni di pena che gli erano stati inflitti per l'assassinio di Marcello Gigliotti e Francesco Lenti. Due giovani ammazzati in una casa di campagna di Rende nel febbraio del 1985. Alla base della decisione di uccidere l'eccessiva autonomia con cui i due si stavano muovendo. Pino è stato uno dei primi boss della 'ndrangheta a collaborare con la magistratura.



