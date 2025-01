Caruso, la statua di Mancini andrà in piazza a lui intitolata

(v.'Fondazione Giacomo Mancini, 'sindaco Cosenza...' delle 15.41 "Rispondendo a delle richieste che provengono dai cittadini che abitano nella piazza che è intitolata al leader socialista ed ex sindaco di Cosenza, Giacomo Mancini, ho valutato la necessità di spostare la statua nel luogo che appunto porta il suo nome, piazza Giacomo Mancini.

La Fondazione ha omesso di indicare questo piccolo particolare che è significativo, atteso che attualmente la statua è allocata in piazza Carratelli". Lo afferma, in una nota, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, in relazione a quanto affermato dalla fondazione Giacomo Mancini.

"Credo che sia una soluzione - aggiunge - assolutamente in linea con quella che è la toponomastica cittadina e che dà dignità al personaggio e anche alla zona dove la statua sarà riallocata.

Inoltre c'è una precedente convenzione che ha istituito il MAB, il Museo all'aperto Bilotti, che circoscrive l'area di interesse museale all'aperto nell'area compresa tra corso Mazzini e piazza Bilotti. Poiché dobbiamo collocare un numero importante di opere d'arte donate dalla famiglia Bilotti alla città di Cosenza, è necessario ripristinare quel perimetro cittadino destinato al Museo all'aperto. Non c'è, nel modo più assoluto, nessuna volontà di 'sfrattare' la statua di Giacomo Mancini. La mia Amministrazione ed io personalmente abbiamo voluto riconoscere l'alto significato della figura di Giacomo Mancini per Cosenza e per la Calabria. Non voglio venir meno a quella mia idea. Voglio soltanto darle una sistemazione più adeguata".



