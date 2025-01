Azienda autodemolizione su terreno demaniale, una denuncia

I carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno denunciato in stato di libertà un 57enne che aveva avviato un'attività di autodemolizione all'interno di un'area demaniale, occupata abusivamente, in assenza di qualsivoglia autorizzazione amministrativa e ambientale. I controlli sono stati eseguiti dai militari della Stazione carabinieri di Lamezia Terme Scalo e del Nucleo carabinieri Forestale di Lamezia Terme.

All'uomo sono state contestate violazioni di norme previste dal Testo unico ambientale e dal codice penale, in particolare relative alla gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi (tra cui carcasse di veicoli fuori uso contenenti olii esausti, batterie esauste, pneumatici e altre sostanze nocive), nonché occupazione abusiva di area demaniale e deturpamento e uso illecito di beni di interesse culturale e paesaggistico.

I carabinieri hanno quindi sottoposto a sequestro preventivo l'area demaniale dove era stata avviata l'attività, pari a circa 30.000 metri quadrati, su cui saranno eseguiti ulteriori accertamenti per verificare eventuali compromissioni ambientali e i livelli di inquinamento.



