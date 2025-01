App giustizia sospesa a Catanzaro fino al 31 marzo

Il Tribunale di Catanzaro, come molti altri in Italia, ha sospeso l'uso dell'app Giustizia. La sospensione ha validità fino al 31 marzo. Anche nel capoluogo della Calabria, dunque, si torna al cartaceo per quel che riguarda, al momento, gli atti interni, ovvero quelli depositati dai magistrati.

La sospensione è stata disposta dal presidente vicario del Tribunale, Francesca Garofalo, che si sta occupando della questione.

Per quanto riguarda, invece, i Tribunali degli altri capoluoghi di provincia della Calabria, pur in presenza delle difficoltà che sta registrando la gestione dell'app, non c'é, al momento, alcun provvedimento di sospensione.



