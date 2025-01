Maltrattamenti alla convivente, 39enne arrestato nel cosentino

Avrebbe dapprima inveito contro la compagna per poi aggredirla fisicamente e picchiarla. Un trentanovenne è stato arrestato in flagranza a Cassano allo Ionio dai carabinieri della Compagnia con l'accusa di maltrattamenti.

L'uomo, già sottoposto alle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, una volta all'interno dell'abitazione di Contrada Pantano Rotondo, a Sibari, avrebbe aggredito e malmenato la compagna. All'arrivo dei militari dell'Arma, la donna era seduta in un angolo di una stanza attigua a quella dove si sarebbe consumata l'aggressione e presentava ecchimosi e lesioni che hanno reso necessario l'intervento dei sanitari.

I comportamenti del trentanovenne nei confronte della convivente si sarebbero sostanziati in una serie di comportamenti vessatori e violenti a livello verbale e poi fisico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA