Regione concede in comodato Palazzo Fazzari a Comune Catanzaro

"Palazzo Fazzari ritorna nella disponibilità dell'Amministrazione comunale di Catanzaro e potrà presto essere fruito come nuovo spazio condiviso e dedicato alla cultura, allo studio e al lavoro per i giovani. La Giunta regionale, con apposita delibera, ha infatti autorizzato la sottoscrizione di un nuovo accordo per la concessione in comodato d'uso gratuito decennale al Comune della porzione dell'immobile di sua proprietà". Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa del Comune di Catanzaro.

"Il provvedimento - si aggiunge - recepisce la richiesta, inviata dall'amministrazione, volta all'utilizzo di Palazzo Fazzari come sede di laboratori aperti, finalizzati allo studio e all'espressione artistica. Inoltre, oltre ad assumere a proprio carico tutti gli oneri gestionali, il Comune provvederà anche ad installare un montascale cingolato per garantire la piena accessibilità all'edificio".

"Si chiude positivamente - ha detto il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita - la partita tra Regione e Comune che consentirà di procedere rapidamente verso la riapertura di un palazzo storico della città, già oggetto di importanti interventi di riqualificazione, e che potrà essere finalmente vissuto come merita. Devo ringraziare, in particolare, l'assessore regionale Minenna per la disponibilità dimostrata e l'impegno assunto nel superare una questione amministrativa rimasta a lungo sospesa.

Palazzo Fazzari è un pezzo importante del patrimonio identitario della città che, nelle intenzioni della nostra Amministrazione, è destinato a trovare una nuova funzione, proponendosi anche come spazio di co-working e di incontro specialmente per i più giovani. Un obiettivo che si aggiunge agli altri investimenti, realizzati o in corso di programmazione, che contribuiranno a rilanciare il centro storico attraverso la creazione di nuovi spazi di socialità e servizi".



