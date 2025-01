Accoltellarono connazionale, polizia arresta quattro tunisini

Quattro persone di nazionalità tunisina sono state arrestate a Crotone dalla Squadra mobile con l'accusa di avere ferito lo scorso Natale, con alcune coltellate, al culmine di un'aggressione, un loro connazionale trentottenne, dandosi poi alla fuga. L'aggressione si é verificata nel centro della città, in piazza Pitagora.

Per il ferito, raggiunto dalle coltellate alla testa ed al torace, i sanitari dell'ospedale di Crotone si sono riservati la prognosi.

I quattro arresti sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Crotone su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Rosaria Multari.

I responsabili del ferimento sono stati identificati grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni ed alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.

Dalle indagini é emerso che il movente del ferimento sarebbe da mettere in relazione a contrasti per futili motivi tra gli stessi tunisini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA